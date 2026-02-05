T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ



2024/3244 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3244 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46531 Ada, 1 Parsel, C-7 Blok 2. Kat 11 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Halihazır faydalı (net) alanı 118 m2 olarak tespit edilmiştir. Halihazır brüt alanı 135 m2 olarak tespit edilmiştir. Halihazırda: antre, koridor, salon, 3 oda, mutfak, 2 banyo ve balkon bölümlerinden müteşekkildir. Mal sahibi tarafından mesken amaçlı kullanılmaktadır.

Adresi : Eryaman Mah. Dil Devrimi Caddesi Kent Konakları Sitesi C-7 Blok No:92/11 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 24.135,00 m2 Arsa Payı : 1132/241350

İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; Taks:0.35, Kaks: 1.2. Yencok: 45.5 mt. 15 kattır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/281 esas , Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/124 esas sayılı dosyalarından ihtiyati haciz şerhi ve haciz şerhleri mevuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:25

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:25

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

