İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37.CEZA DAİRESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/4

KARAR NO :2025/3

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Sanık MOHAMMAD SHARAFI hakkında İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinin 05/10/2023 Gün ve 2023/599 Esas 2023/899 Karar sayılı ilanı ile Müşteki Fahad Kh M S Almutaırı'na karşı üzerine atılı Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Dairemizin 16/09/2025 gün ve 2025/4 Esas 2025/3 Karar sayılı ilamı ile Hükmün 2. ve 3. paragraflarının hükümden çıkartılarak, yerlerine, " Sanık hakkında hükmolunan cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri sanık lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından TCK 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" ibaresinin eklenerek düzeltilmesi suretiyle,

CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca hükmün DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Karar verilmiştir.

Dairemiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Alıve Farede oğlu 1986 İran doğumlu sanık MOHAMMAD SHARAFI'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanun'un 7418 sayılı yasa ile değişik 29 uncu maddesi gereğince bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlanmasına, ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilanın Adliye ilan tahtasına 10 gün süreyle asılmasına karar verildi 03/02/2026

Basın No: ILN02393689

#ilan.gov.tr