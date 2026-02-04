T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2025/112

KARAR NO : 2026/21

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile sanık YALÇIN ÇAVUŞLU hakkında 10 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık YALÇIN ÇAVUŞLU, (Mehmet ve Şadiye oğlu, 29/01/1979 CALW/B.ALMANYA doğumlu, ADANA, SARIÇAM, Buruk mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.30.01.2026

Basın No: ILN02392820

