İ L A N

T.C. BURSA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/179 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan gaipliğe karar verilmesi davasında verilen ara karar gereğince;

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karaağaç Mah/Köy, 18 Cilt 289 Hane No 1 sırada nüfusa kayıtlı Muharrem ve Nuriye kızı 01/07/1888 doğumlu 32671237416kimlik numaralı ŞERİFE ZOLİÇ'in izine rastlanadığı, sağ veya ölü olduğu hakkında bir haber alınamadığı ve uzun süreden beri de tüm aramalara rağmen bulunmadığı, iddia olunmaktadır. ŞERİFE ZOLİÇ'in TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden ŞERİFE ZOLİÇ ile ilgili olarak bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2026/179 esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 32671237416

ADI SOYADI : ŞERİFE ZOLİÇ

BABA ADI : MUHARREM

ANA ADI : NURİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1888

DOĞUM YERİ : BOSNA

DURUŞMA YERİ : BURSA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

DURUŞMA SAATİ : 25/03/2026 09:40

