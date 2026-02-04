Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/608 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/608 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, KUŞCAĞIZ Mahalle/Köy, 30933 Ada, 1 Parsel,2. KAT 6 Nolu Bağımsız Bölüm(1/1 TAM HİSSE) İLE EKLENTİSİ 6 NOLU KÖMÜRLÜK SATILACAKTIR.

Adresi : Kuşcağız Mahallesi, Kartaltepe Caddesi, Göksel Apartmanı, No:10/6 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 476,00 m² Arsa Payı : 46/476

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı : Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 30933 ada 1 parsel; ayrık nizam, 4 katlı, TAKS:0,40 KAKS:1,60, Hmax:12,50 m., konut alanı imarlıdır

Kıymeti : 3.400.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:12

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:12

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, ESERTEPE Mahalle/Köy, 9372 Ada, 3 Parsel,1. KAT 15 Nolu Bağımsız Bölüm (1/1 TAM HİSSE ) ile eklentisi 15 nolu kömürlük SATILACAKTIR.

Adresi : Esertepe Mahallesi, 244. Sokak,Bayrak Apartmanı, No:22/15 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 930,00 m² Arsa Payı : 48/930

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 9372 ada 3 parsel; ayrık nizam, 3 katlı, Hmax:9,50 m., konut alanı imarlıdır.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:32

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:32

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02392160

#ilan.gov.tr