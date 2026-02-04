KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Kocaeli İli Belediye Atıklarının Bertarafı Hizmeti İşi 292.865.000 TL+KDV muhammen bedel ve 10 (on) yıl süre ile 25.02.2026 tarihinde saat 11:00'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 36. Mad. hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhale dokümanları KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Kozluk Mah. Sümer Sokak No:20/1 P.K. 41020 adresinden görülebilir ve 10.000,00.-TL (OnBinTürkLirası) bedel karşılığı satın alınabilir. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline (10.000,00-TL) ait makbuz (KBB Çevre Koruma ve Kont. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici Teminat (8.785.950,00-TL) bedeli makbuz aslı veya teminat mektubu, 3-KBB'den "Borcu yoktur" belgesi, 4- Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, 6-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Adres beyanı ve son yıla ait Oda Kayıt Belgesi, * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl. ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne (Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi NCITY Yanı K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Kat) verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.