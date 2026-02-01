T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/40 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/40 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Bağcılar mahallesi, 2781 parsel, 278,00 m2 yüz ölçümlü, 23/278 Arsa paylı, 3. Kat, 10 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2025 tarih, 4435651 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 15/09/2008 onan tarihli, 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında bitişik nizam, (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır, 7 metrelik imar yoluna terki bulunmaktadır denmektedir.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/08/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Bağcılar İlçesi, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, 2781 parsel sayılı 278,00m2 miktarlı kat irtifaklı "Arsa" vasıflı ana taşınmazda 23/278 arsa paylı 3. kat (10) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Merkez Mahallesi, 683. Sokak, Varol Apartmanı, No:16/8, Bağcılar/İstanbul adresinde konumludur. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi zemin kattan sağlanan, binanın bodrum katta 1 adet işyeri, kömürlükler ve sığınak, zemin katta 2 dükkan, 1 mesken ve bina girişi, diğer katlarında ikişer meskenli elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 3. katında yer alan 10 bağımsız bölüm numaralı mesken; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre bina girişine göre 3. katta, mevcut bina girişine göre sol cephede konumlu bulunmakta olup, projesinde salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, hol ve 2 balkon hacimlerinden ibaret iç alanları itibari ile 87,00m2, brüt 102,00m2 alana sahip olan taşınmazın içerisinde yerler salon ve odalarda ahşap parke, diğer alanlarda seramik, duvarlar saten boyalıdır. Mutfak dolapları MDF'den imal olup tezgah mermerittir. Banyoda duş kabini, klozet ve banyo dolabı mevcuttur. İç kapılar ahşap panel, daire giriş kapısı çelik kapı, pencereler PVC çift camdan imaldir. Taşınmazda ısıtma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." Denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan Yönetim planı: 15/06/1978

Eklenti bilgileri: 2221179 Sistem nolu kömürlük tipi Eki:7 Nolu kömürlük

Kıymeti : 3.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:15

29/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

