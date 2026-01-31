T.C VAN 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2020/217 Karar No : 2025/542

İLAN TUTANAĞI

SANIK BEGAIYM MURDATOVA , Sulaymankul ve Makhavat kızı 1993 Bişkek Doğumlu

Müstehcen Yayın Üretmek ve Satmak suçundan Mahkememizin 09/12/2025 tarih ve 2020/217 Esas, 2025/542 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında TCK.nun 226/3-243/1, 62/1 ,53maddeleri uyarınca neticeten sanığın 2 Yıl 1 Ay Hapis ve 100,00TL Adli Cezası ile cezalandırılmalarına dair , sanığın yokluğunda karar verilmiş , sanığın açık adresini bildirmediği ve Gerekçeli karar sanığa tebliğ edilmediğinden , 7201 sayılı tebligat kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilan edilmek suretiyle tebliğine, aynı kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağı , ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02391619

#ilan.gov.tr