SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/53 Esas

KARAR NO : 2025/1488

DAVALI : MİNE OEL TC 29114552212

Davacı Aydan Aypar ve diğerleri vekili Av. Berru Ünal tarafından davalılar Mine Oel ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonunda ;

HÜKÜM :Gerekçesi kararda açıklandığı üzere

1-DAVANIN KISMEN KABULÜNE,

-Dava konusu Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Yazıköy köyü124 ada 61 , 144 ada 12, 124 ada 10 , 124 ada 93, 124 ada 57, 150 ada 2, 327 ada 59 parselsayılı taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE SATILARAK GİDERİLMESİNE,

-Dava konusu 15 Temmuz mahallesi 1436 ada 2 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE, 18.12.2025 tarihinde karar verilmiş olup,

Davalı Mine Oel'in tebligata yarar adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilip tebligat yapılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca 18.12.2025 tarihli Gerekçeli Kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve kendisine bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde diğer işlemlere yokluğunda devam olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/01/2026

