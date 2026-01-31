İSTANBUL ANADOLU 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/189 Esas

KARAR NO : 2025/215

Davacı Ertan KAVRAZ tarafından Davalı Sinan GÜLEN (T.C. No: 222......682) ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle Mahkememizce Davalı Sinan Gülen'inadresi tespit edilemediğinden;

Mahkememizden verilen 22/05/2025 tarih ve 2024/189 Esas, 2025/215 sayılı gerekçeli kararı ile:

"1-Eldeki asıl ve birleşen davaya bakmaya mahkememiz görevli olmadığından HMK'nın 114/c ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı yokluğu nedeniyle davanın USULDEN REDDİNE,

2-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğu anlaşılmakla kararın kesinleşmesini müteakip 2 hafta içinde asıl ve birleşen dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi talebi halinde asıl ve birleşen dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Anadolu Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu'na TEVDİİNE,

3-Dosyanın gönderilmesi için süresinde başvurulmaz ise mahkememizce dosya üzerinden RESEN asıl ve birleşen DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİNİN İHTARINA,

4-6100 sayılı HMK'nın 331/2 maddesi uyarınca yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece hüküm altına alınmasına,

Dair, asıl ve birleşen dosya davacı vekili veDavalı İSMAİL ŞENSİN, davalı Akkaya ORMANVekili Av. CİHAN TERZİOĞLU , talep Eden Vekili Sümer Varlık Av. İÇDEN KAYAHAN , davalı Marmara Pen Vekili Av. ŞEVVAL ARSLANve Talep Eden Gelecek VarlıkVekili Av. BERNA DAĞDELEN yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yasa yolu açık olmak üzere alenen verilen karar usulen anlatıldı." şeklinde verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02391455

#ilan.gov.tr