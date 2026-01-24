T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLAN

DOSYA NO : 2025/426 Esas

KARAR NO : 2025/463 Karar

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/09/2025tarihli ilamı ile;

TCK 142/2-b maddesi gereğince açılan dava dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın sonuç olarak 4 Yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildiği,

SANIK ; Samir ve Ayşe oğlu, 05/02/1998 Deyrizor doğumlu, ENVER EL ALLUŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede, genel internet haber sitesindeve Basın İlan Kurumu Portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktantahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 19/01/2026

Basın No: ILN02387186

#ilan.gov.tr