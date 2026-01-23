T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2025/255 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/255 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Gürsu İlçesi Ağaköy Mahallesi 0 Ada 76 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Şeftali Bahçesi" olan 2.400,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 1-3 arasında değişen düz meyilsiz arazilerdendir.Zeminde tarımsal kullanıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makinelitarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Kuzeyinde bulunan kurutma Kanalının bir kısmı aynı zamanda Yol olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Toprak oldukça verimlidir. Taşınmaz üzerinde15-20 yaşlarında Bakımlı ve verimli Kapama Deveci Cinsi (Klasik Anaçlı) Armut Bahçesi bulunmaktadır. Taşınmaz, Ağaköy Mahalle Meydanına kuşuçuşu 1 Km Mesafededir. Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Bursa İli Gürsu İlçesi Ağaköy Mahallesi 0 Ada 76 Parsel

Yüzölçümü : 2.400,00 m2

İmar Durumu: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanı'' olarak tanımlı alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Bu Parsel Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile Onaylı Köy Yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan Tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02385863

#ilan.gov.tr