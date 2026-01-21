T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Günbattı Mahalle, 2438 Ada, 12 Parselde kayıtlı, 325m² yüzölçümlü, tapuda arsa nitelikli kayıtlı taşınmaz, üzerinde 4 katlı betonarme yapı tarzında, 3A yapı sınıfında, bodrum kat +zemin kat + 2 normal kat + çatı katı olarak inşa edilmiş yapı vardır.
Kıymeti: 8.610.904,40TL -
KDV : İhale bedelinin %62,62'den %1 - %37,38'den %10
|1.Artırma
|Başlangıç:02/03/2026 - 13:49 , Bitiş:09/03/2026 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç:02/04/2026 - 13:49 , Bitiş:09/04/2026 - 13:49
Basın No: ILN02384227
