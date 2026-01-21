T.C. BAFRA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/600

KARAR NO : 2025/918

DAHİLİ DAVALI

VEDİHA KURT

ADINA

Mahkememiz nezdinde açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

" H ÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE;

2-Davaya konu edilen, Samsun İli, Bafra İlçesi, Paşaşeyh Mahallesi, 184 ada - 1 parsel (eski 739 parsel) sayılı taşınmazın, orman sayılan yerlerden olduğu tespit edilmiş olunmakla, TAPU KAYDININ İPTALİ İLE, TAŞINMAZIN ORMAN VASIFI İLE HAZİNE ADINA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Yapılan yargılama giderlerinin ve de davacı tarafın kendisini vekil ile temsil ettirmesi sebebi ile ortaya çıkan vekalet ücretinin, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 36/A maddesi uyarınca, davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

5-Karar gereği davalılardan olan ve kendilerini vekil ile temsil ettiren, Cemalettin SEZER, Çetin SÖYLEMEZ, Dursun SÖYLEMEZ, Faziye ERKEN, Feride KIZILKAYA, İsmail SÖYLEMEZ, Mahiye ÇELİK, Metin SÖYLEMEZ, Münevver YİĞİT, Necati SEZER, Raziye AVCI, Seniye ERKEN ve de Yüksel ERKEN lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Artan avansın istem halinde ilgili tarafa iadesine,

Dair; davacı vekilinin ve bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın, taraflara tebliğ tarihinden itibaren, 8 günlük kesin süre içerisinde, Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi Başkanlığı nezdinde, Temyiz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu, usulen anlatıldı. 8/06/2025"

şeklinde alıntı yapıldığı üzere verilen karar, davalılardan Vediha KURT'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/12/2025

