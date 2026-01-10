T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/341 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çıban Köyü

ADA NO : 111

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 65,64 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : CEVAT KARAMAHMUTOĞLU

İSMAİL KARAMAHMUTOĞLU

HÜSEYİN KARAMAHMUTOĞLU

MUSTAFA KARAMAHMUTOĞLU

SAFİYE KARAMAHMUTOĞLU

HAMZA KARAMAHMUTOĞLU

HASAN KARAMAHMUTOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/341 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026

