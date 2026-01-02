T.C.

TAŞLIÇAY

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/146 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER: Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü125 ada 28

parsel ve Gündoğdu Köyü124 ada 162 parsel sayılı taşınmazlar.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİKLERİN ADI-SOYADI:KEMAL GÜNEŞ, SELAHATTİN GÜNEŞ, HALİS KAYNAK, MUHLİS KAYNAK, MEHMETSALİH KAYNAK, MEHMETHANİFİ KAYNAK, AHMET TAŞDEMİR, MEHMET TAŞDEMİR, NECATİ GÜNEŞ, TANER SAMANCI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davalı malikler adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü 125 ada 28 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 17.161,09 m²'lik kısmı üzerinden daimi irtifak hakkı ile Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü 124 ada 162 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 8.486,02 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 144,00 m² 'lik kısım üzerinde mülkiyet (pilon yeri) kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davalı idare tarafından mahkememizin 2025/146 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 30.12.2025

