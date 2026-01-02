İ L A N

T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1129

Esas Konu : Gaiplik karar ilanı



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı 27248365838 hakkında mahkememizce verilen 02/12/2025 tarih, 2024/1129 Esas ve 2025/1593 Karar sayılı karar ile;

"Ordu ili, Gülyalı ilçesi, Gülistan Mahallesi, Cilt No:2, Hane No:9, BSN:31'de nüfusa kayıtlı, Dursun ve Meliha'dan olma, Ordu 01/09/1953 doğumlu, 27248365838 TC Kimlik Numaralı Coşkun ZENGİN' in 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE,

Türk Medeni Kanunu'nun 35/2 maddesi uyarınca; gaiplik kararının, adı geçenden son haberin alındığı Ekim 1989 tarihinden itibaren HÜKÜM DOĞURMASINA" karar verilmiştir, ilanen tebliğ olunur. 30.12.2025

Basın No: ILN02374824

#ilan.gov.tr