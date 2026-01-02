T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/8 Tereke 26/11/2025 Konu : İlan.TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

ESAS NO : 2025/8 Tereke

Miras bırakanın Adı Soyadı ve Adresi : BÜLENT SÖREN, 400*****18 T.C. Nolu, ERDOĞAN ve HAMİYYET oğlu, 24/08/1970 doğumlu, 09/01/2025 tarihinde vefat,

Son yerleşim yeri: Üsküdar/İstanbul

Mahkemesi :İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/03/2025 tarih ve 2025/371 Esas 2025/477 sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/8 Tereke sayılı dosyasında basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.

Duruşma Tarihi :31/03/2026 Tarih - Saat 09:45

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiyeişlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur. 08/12/2025

