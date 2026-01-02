İLAN

T.C. DİYARBAKIR 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/60 Esas

DAVALI : SERDAR AVUNÇ

Mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı SERDAR AVUNÇ'a (T.C NO 297......48) ulaşılamadığı anlaşılmakla dava dilekçesi, tensip zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı BERİVAN AVUNÇ (T.C No 291......54) tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle , tarafların uzun zamandır evli olduklarını, taraflar arasında anlaşmazlıkların yaşandığını, evlilik süresince devam eden ekonomik , fiziksel şiddetin son zamanlarda arttığını, Davacı Berivan Avunç'un11.08.2023 tarihinde Diyarbakır 2 Aile Mahkemesinde 2023/1033 Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açtığını ve dosyanın derdest olduğunu, evlilik birliği içerisinde alınan taşınmaza aile konutu şerhinin düşüldüğünü, ancak davalı Serdar Avunç'un muvazaalı işler yaparak icra dosyasında kendini borçlu gösterdiğini, icra dosyası nedeniyle aile konutuna ilişkin haciz işlemlerinin başlatıldığını, tüm bu iddiaları ile davanın kabulü ile taşınmaza tedbir konulmasına, katılma alacaklarının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte kendisine verilmesi isteminde bulunulmuş olup, iş bu davaya İKİ HAFTA İÇERİSİNDE cevap verebileceğiniz aksi takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususları tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02374767

#ilan.gov.tr