T.C. BAYBURT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
BAYBURT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/804 Esas
DAVALILAR : AZİZ, İBRAHİM, MAHMUT, SÜLEYMAN, YUSUF
Davacı Fevzi Oruç tarafından mahkememize Bayburt İli Mutlu Köyünde bulunan 459 Ada 3 parsel Nolu ve 459 Ada 19 Parsel Nolu sayılı taşınmaz hakkında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olmakla; taşınmaz üzerinde hak ve zilyetlik iddia edenlerin mahkememizin 2022/804 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur.
