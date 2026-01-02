İLAN

T.C.

BAYBURT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/804 Esas

DAVALILAR : AZİZ, İBRAHİM, MAHMUT, SÜLEYMAN, YUSUF

Davacı Fevzi Oruç tarafından mahkememize Bayburt İli Mutlu Köyünde bulunan 459 Ada 3 parsel Nolu ve 459 Ada 19 Parsel Nolu sayılı taşınmaz hakkında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olmakla; taşınmaz üzerinde hak ve zilyetlik iddia edenlerin mahkememizin 2022/804 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur.

Basın No: ILN02251990

#ilan.gov.tr