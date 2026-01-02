T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/787 Esas

Konu : İlanen tebligat

İLAN

Bilinen son adresi ''Ataköy 1. Mh. Kenedy Cd. No:1 Yedimavi Satış Ofisi 34158 Bakırköy/ İSTANBUL'' olan Davalı MUSTAFA DAMAR'a bu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi özetinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince eski eşi Nüseybe Hanne Öztürk tarafından ''velayeti anneye verilen müşterek çocuklar Muhammed Hamza Damar ile Yuşa Umeyr Damar lehine hükmedilen nafakanın artırılması talepli"nafaka artırım davası açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 06/03/2026günü saat 10.35'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları Davalı Mustafa Damar'a ilanen tebliğ olunur. 26.12.2025

DAVALI : MUSTAFA DAMAR - 10185076660Ataköy 1. Mh. Kenedy Cd. No:1 Yedimavi Satış Ofisi 34158 Bakırköy/ İSTANBUL

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve AYTEN oğlu/kızı, 17/02/1993 doğumlu,

Basın No: ILN02374658

#ilan.gov.tr