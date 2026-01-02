T.C.

ANKARA BATI 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/54

KARAR NO: 2025/525

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından davalılar Meryem TELLİ ve arkadaşları aleyhine açılan; Ankara ili, Ayaş ilçesi, Başayaş Mah/Köy, 120 ada 121 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2249,13m²lik irtifak alanı ve 22,12m²lik direk yerinde davalıların hisseleri oranında kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı kuruma tesciline ilişkin dava nedeniyle;

Davalı Fahrettin Özdoğan-10018126234 dava konusu taşınmaz hissedarlarından olup, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla alınan bilirkişi raporunda davalı Fahrettin Özdoğan-10018126234 hissesine düşen bedelin 1107,57-TL olduğu,Mahkememizin 31/10/2025 tarih ve 2025/54 esas 2025/525 karar sayılı kararında davalı Fahrettin Özdoğan'ın hissesine düşen miktarın 1.107,57 TL olduğu ve buna göre tarafına ödeme yapılmasına kesin olarak karar verildiği anlaşılmıştır. Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.30/12/2025

Basın No: ILN02374489

#ilan.gov.tr