İLAN

MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/626 Esas

KARAR NO : 2023/791

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);

DAVANIN KABULÜNE,

1-Dava konusu Mersin İli, Mut İlçesi, Dağpazarı Mahallesi, 115 ada 27 parsel sayılı taşınmazda 02/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporu ve ekli krokisinde IR1 harfi ile gösterilen yeşil renkli kalem ile boyalı 1.799,87 m²'lik kısmında davacı adına irtifak hakkı tesisi ile her türlü takyidattan ari olarak tapuya TESCİLİNE,

2-Mersin ili, Mut ilçesi, Dağpazarı Mahallesi, 115 ada 27 parsel sayılı taşınmazda 02/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporu ve ekli krokide B harfi ile kırmızı renk ile boyanarak ile gösterilen 9,52 m²'lik kısmının tapusunun İPTALİ ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına her türlü takyidattan ari olarak tapuya TESCİLİNE,

3-Dava konusu taşınmazın acele el koyma dosyası ile ödenen bedelin mahsubu ile 26/01/023 havale tarihli bilirkişi heyet raporunda belirlenen hisseler oranında davalılara ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin 11.547,06 TL olarak TESPİTİNE,

4-Kararın bedel yönünden kesinleşmesi beklenmeksizin karar gereğince işlem yapılması için Tapu Müdürlüğü'ne ve Mut Ziraat Bankası'na yazı yazılmasına, yazılan yazıya kısa karardan onaylı bir suretin ve fen bilirkişisinin raporu ve krokisinin eklenmesine,

5-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu m. 10/9 uyarınca davanın açıldığı tarihi takip eden 4. ayın bittiği güne isabet eden 20/02/2023 tarihinden karar tarihi olan 14/07/2023 tarihine kadar 11.547,06 TL'ye yasal faiz işletilmesine,

6-02/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporunun bu kararın eki niteliğinde sayılmasına,

7-Davanın niteliği gereği Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TLharçtan dava açılırken yatırılan 80,70 TL peşin harcın mahsubu ile geriye kalan 99,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Davanın niteliği gereği davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

9-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

10-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının hükmün kesinleşmesinden sonra kendiliğinden davacıya iadesine, bu kararın tebliğ giderinin iade edilecek avanstan karşılanmasına,

11-Davalı Mehmet Ali Göse kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davanın niteliği gereği karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 9.200,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Mehmet Ali Göse'ye verilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda tescile ilişkin hükmün kesin, kamulaştırma bedeli yönünden ise kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Davalı Nevim TÜTÜNCÜ'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2025

Basın No: ILN02374038

