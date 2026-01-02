İLAN

KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/117 Esas

KARAR NO : 2025/813

Davacı CEMİL YURDAKAN tarafından Davalı MENGLIGUL ANNAMA MEDOVA'a mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile ELAZIĞ İli, MADEN İlçesi, ARPAMEYDANI Köyü/mah. CN:1, HN:63, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve ELİFEoğlu, 01/07/1977 doğumlu davacı CEMİL YURDAKAN ile Türkmenistan uyruklu, 16/05/1989 doğumlu, HEMRAKULY ve DAMİRA kızı, davalı MENGLIGUL ANNAMA MEDOVA'nın T.M.K. 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Harçlar yasası uyarınca tahsili gereken ve adli yardım nedeniyle dava açılışında alınmayan 427,60- TL peşin harç, 615,40- TL başvurma harcı ile suçüstü ödeneğinden karşılanan yargılama giderleri 625,00- TL, 11.016,00-TL ilanen tebligat ücreti olmak üzere toplam 12.684,00- TL' nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 30.000,00-TL maktu avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, karar gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere Davalı MENGLIGUL ANNAMA MEDOVA'a Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/11/2025

Basın No: ILN02374346

#ilan.gov.tr