T.C. ÜNYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/278 Esas

Konu : İlan metni

İ L A N

ÜNYE MALİYE HAZİNESİ ile ORDU ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle;

Ordu ili Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesinde kain 69 ve 159 no'lu parseller; Ordu ili Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesinde kain 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 no'lu parseller ile Ordu ili Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesinde kain 4 ada 1 no'lu parsel maliki olan Osman kızı Havva'nın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Osman kızı Havva'nın adresinin bildirilmediği gibi tanıyanlarca Osman kızı Havva'nın adresi veya Osman kızı Havva'nın tespitine yarayan bilgiler verilmediği takdirde Osman kızı Havva'nın mahkememize müracaat etmemesi halinde Osman kızı Havva'nın gaipliğine karar verileceği hususları ilan olunur. 25.12.2025

