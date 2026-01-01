01 Ocak 2026, Perşembe
T.C. İSTANBUL ANADOLU 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2019/1027 Esas
KARAR NO : 2025/45
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/01/2025 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince , 6 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Dowrangeldi ve Zohre oğlu, 25/10/1976 doğumluRUSLAN ALLANAZAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararınRESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.12.2025
