T.C. İSTANBUL ANADOLU 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/1027 Esas

KARAR NO : 2025/45

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/01/2025 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince , 6 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Dowrangeldi ve Zohre oğlu, 25/10/1976 doğumluRUSLAN ALLANAZAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararınRESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.12.2025

Basın No: ILN02373720

#ilan.gov.tr