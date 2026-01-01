T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
ESAS NO : 2017/213
KARAR NO: 2025/308
SANIK : ELHAM ZAMANI ( MARYAM SANJDELİ)Ezatollan ve Leyla kızı
1986 Golpayegan doğ. İran Vatandaşı
SUÇ :Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 30/08/2016
SUÇ YERİ : İstanbul
KARAR TARİHİ : 02/07/2025
KARARIN NİTELİĞİ : Hapis Cezası
KANUN MADDESİ : TCK'nun 204/1
Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararınbildirdiği adresinyetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğindengerekçeli kararıntebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca ( iki hafta ) içerisindemahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ileveyasözlü beyanınzabıt katibineyapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde isegörevliye vereceği dilekçe ileya dasözlü beyanıntutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 29/12/2025
