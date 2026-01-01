T.C.

GAZİANTEP 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/84

KARAR NO : 2025/625

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f-son ve 52/2 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS ve 10.640,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan, Tekin ve Hilal oğlu, 25/10/1995 Nurdağı doğumlu, sanık YUNUS EMRE AKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İş builan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize yada Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine bulunulacak beyan ile tutuklu veya hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu idaresine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16.12.2025

