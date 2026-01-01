İLAN

DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/768 Esas

KARAR NO : 2025/50

İhbar eden Dikili Noterliği ile mirasçılar Gülüşan Şahin ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 15/01/2025 tarih ve 2023/768- 2025/50Esas-Karar sayılı kararı ile; Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, dosyanın davaya bakmakla yetkili olan Niksar Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mirasçılar Arzu Uçar ve Mehmet Ünal'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden bu mirasçılara mahkememizin yukarıda özetlenen kararı tebliğ yerine geçmek üzereİLANEN tebliğ olunur.09/12/2025

Basın No: ILN02373926

