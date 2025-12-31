T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)

DOSYA NO : 2025/56 Esas

KARAR NO : 2025/123

SANIK : FİKRET SEÇEN,Celal ve Fındık oğlu, 15.06.1969 Pütürge doğumlu, Malatya, Pütürge, Tepehan mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇLAR : Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ : 10/02/2009

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 109/1, 109/3-d, 53/1

VERİLEN HÜKÜM : 5237 sayılı Kanun'un 66/1-d, 67/1, ve 67/4. maddeleriile5271 sayılı Kanun'un223/8. maddesi uyarınca düşme

KARAR TARİHİ : 11.11.2025

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılaması sonucunda kamu davasının düşmesine karar verilmiş olup, yukarıda kimliği yazılı sanığın adresinin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar kendisine tebliğ edilemediğinden, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Dairemize ya da başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa bağlatılıp Hakime onaylatmak suretiyle kanun yoluna başvurabileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.12.2025

Basın No: ILN02373056

