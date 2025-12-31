T.C. ŞİLE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2024/181 Esas

KARAR NO: 2025/541

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2023/422

HÜKÜM:

A1-SanıkMEHMET OĞUS'unüzerine atılı "Hırsızlık" suçundan; 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h-2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri,ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri nazara alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın müştekinin zararını kısmen soruşturma aşamasında giderdiği, müştekinin ise kısmi zarar giderimini kabul ettiği anlaşıldığından hükm olunan cezada TCK'nın 168/4. Maddesi delaletiyle 168/2. Maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığınyargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından TCK'nın 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığın neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanık hakkında CMK'nın 231/5. Maddesi ile TCK'nın 51. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

6- Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak, sanığın kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak TCK'nun 53/1, 2, 3. maddesinin uygulanmasına,

7-Sanık Mehmet Oğus hakkında Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2018/1585 Esas sayılı dosyasında verilen HAGB kararı ile ilgiligereğinin takdiri için ilgili mahkemeye kesinleşmiş karar örneğinden bir suretinin gönderilmesine,

B-1-Sanığın konut dokunulmazlığının ihlali suçundan; TCK'nın 142/4. Maddesi uyarınca 116/1. maddesi gereğince, aynı kanunun 61. maddesinde belirtilen suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer,amaç ve saiki, konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ile kastın ağırlığı da göz önüne alınarak taktiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından TCK'nın 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın neticeten 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanık hakkındaCMK'nın 231/5. Maddesi ile TCK'nın 51. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

5- Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak, sanığın kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak TCK'nun 53/1, 2, 3. maddesinin uygulanmasına,

C-Gözaltında ve tutuklulukta kaldığı günlerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca MAHSUBUNA,

D-6 adet tebligat gideri olmak üzere toplam 728,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA

Mahkememiz kararına karşı 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzerekarar verilen ;

Ramazan ve Şükriye'den olma 25/09/1997 doğ. MARDİN-DARGEÇİTNüfusunda kayıtlıTC Kimlik No:44656719732 MEHMET OĞUS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50 bin veya üzeri olan Türkiye genelinde yayınlanan birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanmasrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline karar verildiği,İLAN OLUNUR.26/12/2025

Basın No: ILN02372317

