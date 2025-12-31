İLAN

T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/823 Esas

Konu : İlan Metni (Dava dilekçesi)

Davacılar Caner Kefeli ve Samsun Vizyon İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile Davalılar Hüseyin Samutoğlu, Mustafa Samutoğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Sözleşmenin İptali davası nedeniyle;

Davalı Mustafa Samutoğlu'na tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle kendisine duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;davalıya; "HMK'nun 139. maddesi uyarınca, belirlenen gün ve saatte, Ön İnceleme Duruşması için mahkememizde hazır bulunmanız;H MK 150 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde, gelen tarafça davanın takip edilmemesi halinde veya her iki tarafın da gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, ayrıca sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız ve varsa sulha ilişkin proje ve belgeleri hazırlayıp sunmanız, duruşmaya geçerli bir mazeret olmaksızın gelmediğiniz ve yalnızca karşı tarafın gelip de yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK. yönetmeliği'nin 41. maddesi 2. bendi gereğince, ön inceleme duruşmasında tahkikata geçerek karar verilebileceği, ön inceleme duruşması ile tahkikat duruşmasının birlikte yapılması halinde yargılama aşamalarının tutanakta ayrı ayrı belirtileceği hususu ihtar olunur." hükmünün davalı Mustafa Samutoğlu'na ilanen tebliğine, ön inceleme duruşma gününün ise 03/04/2026 günü saat 10:05'e bırakılmasına karar verildiği hususu davalı Mustafa Samutoğlu'naihtar ve tebliğ olunur.

Basın No:ILN02372559

