T.C. MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN

Dosya No : 2025/36 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa İhsan Soytemiz'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa İhsan Soytemiz'in Mahkememizde görülmekte olan terekenin tespiti davasında; Çorum ili,Sungurlu ilçesi, Güloluk mah, Cilt:68, Hane no:55, BSN:15 sırada nüfusa kayıtlı ve son yerleşim yeri olan Muslihittin Mah. Şehit Özden Aşınmaz (mus) Cad. No:21 İç Kapı No:8Muğla Menteşe'de İkamet Etmiş , Bekir ve Şükrüye oğlu, 02/08/1958 doğumlu iken 02/10/2025 tarihinde vefat eden 37756156224 TC kimlik numaralı müteveffa İhsan Soytemiz'in terekesinin tespiti Mahkememizden talep edildiğinden; TMK'nın 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve muris borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ilan tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacakları bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK: 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

