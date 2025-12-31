T.C. İZMİR 9.İŞ MAHKEMESİNDEN
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2019/37 Esas
KARAR NO : 2025/332
DAVACI : BURHAN GÜL - T.C. NO:54********12
DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DAVALI :Firay İnş.Taah. Elektronik Elektrik Tur San Tic Ltd Şti.
Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
HÜKÜM: Asıl dosya ve birleşen dosya yönünden; Davacının davasının KABULÜ ile,
- Davalı kurumun davacının 29/08/2009 - 24/02/2010 döneminde 1342250 ss nolu Firay İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Unvanlı iş yerinden bildirilen 177 günlük çalışmasının iptaline ilişkin kurum işleminin iptaline,
- 1438619 ss nolu, 1420126 ss nolu ve 1298437 ss nolu iş yerlerine ilişkin talep atiye bırakıldığından davanın açılmamış sayılmasına,
Dair; davacı vekili ile davalı SGK vekilinin yüzüne karşı yapılan yargılama neticesinde kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ nezdinde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere, karar verildi.21/05/2025 Hüküm Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından 30/05/2025 tarihinde
İstinaf edilmekle; usul ve yasaya aykırı olarak verilen kararın ortadan kaldırılmasına vekalet arz ve talep etmiştir.
İzmir 9.İş Mahkemesinin 2019/237 Esas 2025/332 Karar sayılı kararı ve Hüküm Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından 30/05/2025 tarihli istinaf dilekçesi davalı Firay İnş.Taah. Elektronik Elektrik Tur San Tic Ltd Şti. ne ilanen tebliğ olunur.02/12/2025
Basın No: ILN02373161
