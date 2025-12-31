T.C. İZMİR 9.İŞ MAHKEMESİNDEN

GEREKÇELİ KARAR

Davalı kurumun davacının 29/08/2009 - 24/02/2010 döneminde 1342250 ss nolu Firay İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Unvanlı iş yerinden bildirilen 177 günlük çalışmasının iptaline ilişkin kurum işleminin iptaline, 1438619 ss nolu, 1420126 ss nolu ve 1298437 ss nolu iş yerlerine ilişkin talep atiye bırakıldığından davanın açılmamış sayılmasına,

2019/37 Esas2025/332BURHAN GÜL - T.C. NO:54********12DAVALI :Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,Asıl dosya ve birleşen dosya yönünden; Davacının davasının KABULÜ ile,

Dair; davacı vekili ile davalı SGK vekilinin yüzüne karşı yapılan yargılama neticesinde kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ nezdinde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere, karar verildi.21/05/2025 Hüküm Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından 30/05/2025 tarihinde

İstinaf edilmekle; usul ve yasaya aykırı olarak verilen kararın ortadan kaldırılmasına vekalet arz ve talep etmiştir.

İzmir 9.İş Mahkemesinin 2019/237 Esas 2025/332 Karar sayılı kararı ve Hüküm Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından 30/05/2025 tarihli istinaf dilekçesi davalı Firay İnş.Taah. Elektronik Elektrik Tur San Tic Ltd Şti. ne ilanen tebliğ olunur.02/12/2025

