T.C. ÇAYIRLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/278 Esas 24.10.2025

Konu: Gaiplik İlanı Aşağıda ismi bulunan ve kendisinden haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur.Gaip:

Adı Soyadı : Miktad Kambur

Baba adı : Yusuf

İl, İlçe, Köy : Aşağıçamurdere Köyü, Çayırlı/Erzincan

Basın No: ILN02374050

#ilan.gov.tr