31 Aralık 2025, Çarşamba
T.C. ÇAYIRLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Giriş: 31.12.2025 00:00 Güncelleme: 31.12.2025 00:06
T.C. ÇAYIRLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Esas No: 2024/278 Esas 24.10.2025
Konu: Gaiplik İlanı Aşağıda ismi bulunan ve kendisinden haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur.Gaip:
Adı Soyadı : Miktad Kambur
Baba adı : Yusuf
İl, İlçe, Köy : Aşağıçamurdere Köyü, Çayırlı/Erzincan
Basın No: ILN02374050
#ilan.gov.tr