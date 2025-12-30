T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/306 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

( 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 10.maddesi uyarınca )

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayısında dava açılmıştır. Davacı vekili Av. Esra DÖLCÜ tarafından yukarıda ismi belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının mahkememizce yapılacak duruşma hazırlığı sırasında verilen tensip kararı gereğince;

-Amasya ili, Taşova ilçesi, Şahinler köyü 140 ada 260 parsel,

-Amasya ili Taşova ilçesi, Şahinler köyü 140 ada 283 parsel,

-Amasya ili, Taşova ilçesi, Şahinler köyü 135 ada 1 parsel,

-Amasya ili, Taşova ilçesi, Şahinler köyü 135 ada 3 parsel,

-Amasya ili, Taşova ilçesi, Şahinler köyü 140 ada 262 parsel,

-Amasya ili, Taşova ilçesi, Şahinler köyü 135 ada 4 parsel,

-Amasya ili, Taşova ilçesi, Esençay köyü 101 ada 5 parsel,

sayılı taşınmazlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.05.2023 tarih ve 13-987 nolu Kamulaştırma Kararı ile kamu yararına kamulaştırma kararı alınmış olup 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca;

1-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve söz konusu davaların açılması halinde husumetin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

2- 2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi/sahipleri adına Taşova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

4-Konuya, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

Dava dosyasının duruşmasının 28.01.2025 günü saat 10.20'ye atılı olduğu ihtar ve tebliğ olunur.

