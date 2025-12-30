30 Aralık 2025, Salı
T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 30.12.2025 00:00 Güncelleme: 30.12.2025 00:02
ESAS NO : 2025/491Esas
İLAN
Davalı Yusuf Türkoğlu'na ait Yeşilyurt Samanköy 237/2 parsel KGM tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/491 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02370980
