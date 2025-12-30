T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/491Esas

İLAN

Davalı Yusuf Türkoğlu'na ait Yeşilyurt Samanköy 237/2 parsel KGM tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/491 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02370980

#ilan.gov.tr