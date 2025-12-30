T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/582 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Zonguldak ili Devrek ilçesi

MEVKİİ : Başlarkadı (Devrek) köyü

ADA NO : 104

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI : AZİZ KALAYCI, NAZIM KALAYCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Yukarıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline ilişkin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz 2025/582 esas sayılı dava dosyasında verilen ara karar gereğince;

Zonguldak ili Devrek ilçesi Başlarkadı (Devrek) köyü 104 ada 1 parsel sayılı taşınmazın; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23.12.2025

Basın No: ILN02369932

#ilan.gov.tr