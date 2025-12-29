İLAN

T.C. HATAY 1. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/89 Esas

DAVACI : BAYRAM TATLIDİL

DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

3- KAFKAS TAAHHÜT İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM TEMİZLİK GIDA MEDİKAL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından Davalılar aleyhinize açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Kafkas Taahhüt İnşaat Taşımacılık Turizm Temizlik Gıda Medikal Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin mevcutadreslerineATK raporu ile duruşma gününü bildirir davetiyenin fiziki imkansızlıklar nedeniyle tebliğ edilememesi, adres araştırmasından da bir sonuç alınamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacının 10/12/2011 tarihli iş kazası kaynaklı meslekte kazanma gücü kaybı artış nedeni, sürekli iş göremezlik oranının başlangıç ve varsa artma tarihi tespitine dair alınan Adli Tıp 2. Üst Kurulunun 05/09/2024 tarihli raporunda özetle;

"Davacı Bayram TATLIDİL'in 10/12/2011 tarihli iş kazasıyla illiyetli 1-2-3-4. ayak parmak amputasyonları arızası nedeniyle 11/10/2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgili Yönetmelik hükümleri ve Grup 6 meslek grup numarası dikkate alınarak: Geçici iş göremezlik süresi olan 10/02/2012 tarihinden itibaren E cetveline (yaşına) göre %10,0 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağına" dair görüş bildirilmiştir.

Duruşma Günü: 09/02/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı Yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ATK raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

