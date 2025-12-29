T.C. AKHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C.

AKHİSAR1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/49 Esas

KARAR NO : 2024/172

Davalı : 1- SAFİYE AŞAR

Davacı : 2- ABDULLAH AŞAR

Davacı Abdullah Aşar tarafından davalı Safiye Aşar aleyhine açılan Babalık( Soybağının reddi ) davasının yapılan yargılaması sonunda Mahkememizden verilen 16/02/2024 tarih 2024/49 esas 2024/172sayılı kararı ile :

Davacı Abdullah Aşar Davacı vekili 23/01/2024 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalıyı 11/01/2001 tarihinde nüfus kaydında üzerine geçirdiğini, ancak davalının bir başka nüfus kaydı bulunduğunu, 16/02/2021 tarihinde Gaziosmanpaşa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına göre İstanbul / Gaziosmanpaşa ilçesinden 40120797954 T.C. Kimlik numarasını aldığı ve burada isminin Safiye olduğunu, bu şekilde davalının İstanbul / Gaziosmanpaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve isminin Sabiha KARA olduğunu, diğer yandan davalının Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi C:5 H:950'ye Safiye AŞAR olarak kaydının yapıldığını, baba adının Abdullah, ana adının Yeter, doğum yerinin Akhisar, doğum tarihinin 28/04/1984 olduğunun görüldüğünü, bu durumda davalının Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi C:5 H:950'ye kayıtlı olan soybağının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce verilen karar gereği :

Davaya bakmaya görevli mahkemenin Akhisar Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu anlaşıldığından MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE, Dosyanın görevli mahkeme olan Akhisar Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, HMK madde 20 gereğince kararın kesinleşmesini müteakip iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize başvurulması halinde dosyanın görevli mahkemeye GÖNDERİLMESİNE, Süresinde başvurulmaz ise HMK 20/2 ve 331/2 maddeleri gereğince yapılacak işlemlerin mahkememizce DEĞERLENDİRİLMESİNE, Harç, vekalet ücreti, yargılama giderleri hususunun görevli mahkemece DEĞERLENDİRİLMESİNE, Kararın taraflara tebliğine, Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş adresinde bulunamayan ve yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen adresleri bulunamayan 44614646926T.C kimlik nolu davalı SAFİYE AŞAR'A mahkeme Kararının iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf etmesi istinaf etmediği takdirde kararın kesinleşeceği kararın tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

