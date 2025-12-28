T.C.İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/20812 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20812 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.244.000,00
|1
|Taşıt
|
34DBU02 plakalı, 2023 model, renault marka, renault megane otomobil/rfb tipli, vf1rfb00171865659 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülürhasar görülmedi, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı,aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarındakorezyon oluşmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı herhangi bir çiziklerin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlıklı sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)
Erdemir Yediemin Otoparkı Merkez Mah. Eski Üsküdar Cad. No : 5 Çekmeköy-İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:57
25/12/2025 (İİK m.114/4)
