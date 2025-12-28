İ L A N

T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/96 Esas

Konu: GAİPLİK İLANI HK.

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 16/12/2025tarihli celsesinin (9) no.lu ara kararı gereği ve MK 713 md. gereğince ilan yaptırılmasına karar verilmiş olmakla;

Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, Keramet Çıkmaz Sokağında bulunan, 858 ada, 2 parsel sayılı, 48,00 m2 yüzölçümlü, Kasımpaşa ve Sururi Mehmet Vakfından icareli "ahşap ev" vasıflı taşınmazın tamamı 11 Şubat 1943 tarihiyle Zafira Teressi adına kayıtlı olup, tapu malikinin gaip olması nedeniyle, 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 17. maddesi gereği taşınmazın Kasımpaşa ve Sururi Mehmet Vakfı adına tescili talebi ile açılan, dava İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 2012/200 E. sayılı dosyasından verilen 12.07.2018 tarihli kararla, tapu malikinin kayyımla temsil edilmesi gerektiği gerekçesi ile usulden reddedildiği, tapu malikinin gaip olması nedeniyle İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/524 E. Sayılı dosyasının 18.03.2025 tarihli kararıyla, gaip Zafira Teressi'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere İstanbul Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürünün 3561 sayılı kanunun 2. Maddesi uyarınca yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildiği, gaiplik kararı verilmek sureti ile Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, Keramet Çıkmaz Sokağında bulunan, 858 ada, 2 parsel sayılı, 48,00 m2 yüzölçümlü, "ahşap ev" vasıflı dava konusu taşınmazın, Kasımpaşa ve Sururi Mehmet Vakfından icareli taşınmazın tamamının maliki Zafira Teressi'nin gaip olması nedeniyle, işbu hissenin tapusunun iptali ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 17. maddesi gereği Kasımpaşa ve Sururi Mehmet Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, gaip yada mirasçıları hakkında malumatları olan kimselerin -6- aylık süre içinde mahkememizin 2025/96 Esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresi bildirmeleri ilan olunur.

İş bu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur. . 22.12.2025

GAİP: ADI SOYADI : ZAFİRA TERESSİ

Basın No: ILN02370986

#ilan.gov.tr

.