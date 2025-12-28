İLAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/260 Esas

DAVALILAR : ENGİN İNANÇ Gedelek Mah. Gedelek Sk. No:234 İç Kapı No:1 . Orhangazi/ BURSA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz, aksi halde HMK'nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde öne sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve HMK'nun 147/2 uyarınca duruşma günü olan 01/04/2026 günü saat: 12.20'da yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

