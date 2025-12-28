İLAN

ÇORLU 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/155 Esas

KARAR NO : 2025/816

Davacı İBRAHİM SARIGÜL tarafından NEGAR NADERI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile; ERZURUM İli, OLTU İlçesi, DAMARLITAŞ Köyü/mah. Cilt 27, hane 31'de nüfusa kayıtlı, 16736023794 T.C. kimlik numaralı, ZİYA ve MÜLKİNAZ'dan olma, 06/04/1986 doğumlu, davacı İBRAHİM SARIGÜL ile İran İslam Cumhuriyeti uyruklu davalı NEGAR NADERI'nın TMK 166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2-Yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 615,40 TL harçtan başlangıçta peşin ödenen 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair; davacı vekili ve davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda, 6100 Sayılı Yasa'nın 341.ve devamı maddeleri gereğince; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup tebligatın ilan yolu ile yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı istinaf süresinin bu 7 günlük süreden sonra başlayacağı hususu,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/12/2025

Basın No:ILN02371138

#ilan.gov.tr