İLAN

BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/210

KARAR NO : 2023/364

DAVACI : ATİLLA EKŞİNOZLUGİL

DAVALI : AHMET M.K. ALTEWEEL - Fatih Mah. Avrupa Cad. Vista Rezidans 87/9 Büyükçekmece/İSTANBUL

Davacı ATİLLA EKŞİNOZLUGİL aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

Davalı Gülsüm Çiftçi adına açılan davanın reddine,

Davalı Ahmet M. K. Alteweel adına açılan davanın KABULÜ ile davalı adına kayıtlı olan İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, Masatlık Mevkii, 1455 ada, 12 parsel A Blok 189 ve B blok 261 nolu taşınmazların tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline,

2-İİK 28. Gereği hüküm özetinin ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gerekli 39.391,50 TL harçtan, davacı tarafından peşin yatırılan 1707,75 TL peşin harç ile 22.100,00 TL tamamlama harcının mahsubuna, bakiye 15.583,75 TL harcın davalı Ahmet M. K. Alteweel'den alınarak hazineye irad kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 135,10 TL başvurma harcı, 419,90 TL keşif harcı, 1707,75 TL peşin harç,22.100 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam24. 362,75 TL harcın davalı Ahmet M. K. Alteweel'den alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 2100 TL bilirkişi ücreti, 300 TL araç ücreti, 1937,78 TL Posta ve müzekkere masrafı olmak üzere toplam 4.337,78 TL yargılama giderinin davanın kabul red oranına göre 1535,56 TL sinin davalı Ahmet M. K. Alteweel'den alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 81.432,38TL vekalet ücreti takdiri ile davalı Ahmet M. K. Alteweel'den alınarak davacıya verilmesine,

7-Kendisini vekille temsil ettiren davalı Gülsüm Çiftçi yararına yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 31.579,04TL vekalet ücreti takdiri ile davacıdan alınarak davalı Gülsüm Çiftçi'ye verilmesine,

8-Yatırılan avanstan harcanmayan kısmın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki (2) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Dosya 09/05/2023 tarihli 2020/210 E. 2023/364 K. sayılı ilamı ile karara çıkmış olup, yukarıda hükmü bulunan gerekçeli karar evrakı ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.25/12/2025

