T.C.

SİVEREK

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/224 Esas

Davacı İbrahim GÜLEY vekili Av. Erkan İLİK tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

Davacı tarafından davalılar aleyhine Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Uzunziyaret Mahallesi, 0 ada, Doğu yönünde köy boşluğu parsel, Batı yönünde köy boşluğu ve 166 ve 139 parsel, Güney yönünde 167 nolu parsel ile Kuzey yönünde ise köy içi yolu ve 20 m uzaklığında Çamçayı deresinin mevcut olan alan ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2024/224 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde ve yasal şartların oluşması halinde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

