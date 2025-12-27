27 Aralık 2025, Cumartesi
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.
ESAS NO : 2025/511 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/02/2026 günü saat: 09:15 'dir.
|DOSYANO
|MAH/KÖY VE MEVKİİ
|ADA
|PARSEL NO
|DAVALILAR- ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|CİNSİ
|2025/511
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|207
|43
|EVREN SELMAN
|103,12 m2 irtifak
|TARLA
|2025/513
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|207
|13
|AHMET TUNÇ
HATİCE DÖNMEZ
GÜLTEN TUNÇ
|9,00 m2 direk yeri,
634,96 m2 irtifak
|TARLA
|2025/517
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|178
|29
|MERVE NUR FETTAHOĞLU
EMİNE EROĞLU
RAZİYE SARIKAVAK
MERYEM ÖZGEN
AYŞE ÖZGEN
MERYEM AKSOY
YAŞAR ÖZGEN
YUNUS ÖZGEN
FATMA KAYA
|9,61 m2 direk yeri,
459,55 m2 irtifak
|TARLA
|2025/519
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|178
|10
|MEHMET KAVAS
|264,34 m2 irtifak
|TARLA
|2025/521
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|178
|7
|AHMET KAVAS
AŞIR KAVAS
FATMA KAVAS
|167,34 m2 irtifak
|TARLA
|2025/523
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|196
|3
|MUSTAFA UĞUZ
BEKİR UĞUZ
AYŞE UĞUR
AHMET UĞUZ
FADİMANA TÜRKBEN
|11,56 m2 direk yeri,
1.347,45 m2 irtifak
|TARLA
|2025/525
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|179
|2
|AYŞE SAGER
|90,66 m2irtifak
|TARLA
e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025
