T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/511 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/02/2026 günü saat: 09:15 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2025/511 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 207 43 EVREN SELMAN 103,12 m2 irtifak TARLA 2025/513 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 207 13 AHMET TUNÇ

HATİCE DÖNMEZ

GÜLTEN TUNÇ 9,00 m2 direk yeri,

634,96 m2 irtifak TARLA 2025/517 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 178 29 MERVE NUR FETTAHOĞLU

EMİNE EROĞLU

RAZİYE SARIKAVAK

MERYEM ÖZGEN

AYŞE ÖZGEN

MERYEM AKSOY

YAŞAR ÖZGEN

YUNUS ÖZGEN

FATMA KAYA 9,61 m2 direk yeri,

459,55 m2 irtifak TARLA 2025/519 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 178 10 MEHMET KAVAS 264,34 m2 irtifak TARLA 2025/521 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 178 7 AHMET KAVAS

AŞIR KAVAS

FATMA KAVAS 167,34 m2 irtifak TARLA 2025/523 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 196 3 MUSTAFA UĞUZ

BEKİR UĞUZ

AYŞE UĞUR

AHMET UĞUZ

FADİMANA TÜRKBEN 11,56 m2 direk yeri,

1.347,45 m2 irtifak TARLA 2025/525 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 179 2 AYŞE SAGER 90,66 m2irtifak TARLA

e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025

