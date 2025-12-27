27 Aralık 2025, Cumartesi

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/511 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/02/2026 günü saat: 09:15 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ
2025/511 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 207 43 EVREN SELMAN 103,12 m2 irtifak TARLA
2025/513 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 207 13 AHMET TUNÇ
HATİCE DÖNMEZ
GÜLTEN TUNÇ		 9,00 m2 direk yeri,
634,96 m2 irtifak		 TARLA
2025/517 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 178 29 MERVE NUR FETTAHOĞLU
EMİNE EROĞLU
RAZİYE SARIKAVAK
MERYEM ÖZGEN
AYŞE ÖZGEN
MERYEM AKSOY
YAŞAR ÖZGEN
YUNUS ÖZGEN
FATMA KAYA		 9,61 m2 direk yeri,
459,55 m2 irtifak		 TARLA
2025/519 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 178 10 MEHMET KAVAS 264,34 m2 irtifak TARLA
2025/521 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 178 7 AHMET KAVAS
AŞIR KAVAS
FATMA KAVAS		 167,34 m2 irtifak TARLA
2025/523 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 196 3 MUSTAFA UĞUZ
BEKİR UĞUZ
AYŞE UĞUR
AHMET UĞUZ
FADİMANA TÜRKBEN		 11,56 m2 direk yeri,
1.347,45 m2 irtifak		 TARLA
2025/525 Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü 179 2 AYŞE SAGER 90,66 m2irtifak TARLA
e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025

