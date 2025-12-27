T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLAN

ESAS NO : 2022/6 Tereke

MÜTEVEFFANIN ADI-SOYADI VE ADRESİ : FATİH BAŞARAN - 70363132274, Fevzi Çakmak Mah. Diplomat Sk. No:2/8 Pendik/İSTANBUL

VEFAT TARİHİ : 15/11/2021

Mahkememizin kararı ile, Bayburt ili, MERKEZ ilçesi, Değirmencik mah/köy, 71 Cilt, 25 Aile sıra no, 60 sırada nüfusa kayıtlı, Ayhan ve Fatma oğlu, 27/08/1988 dogumlu, 15/11/2021 tarihinde vefat eden 70363132274 T.C. Kimlik numaralı FATİH BAŞARAN'ın tereke mallarının alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.'nun 612, 636 ve İ.İ.K.'nun 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbul Barosuna kayıtlı 45067219644 TC Kimlik Numaralı Av.FATMA KÜBRA KARAOĞULLARI'nın Tereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin ve müflis şirketin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K. 218. ve 220.maddeleri gereğince ilan olunur.24.12.2025

Basın No: ILN02370024

#ilan.gov.tr