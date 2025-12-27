İ L A N

T.C. BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/303 Esas 23.12.2025



Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesi ve Mahkememizin 25.11.2025 tarihli tensip zaptı ara karar gereği; Bolu İli Gerede İlçesi Seviller Mahallesinde bulunan 626 ada 2,3 parsel nolu 627 ada 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nolu parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan " Seyit Ali oğulları Mustafa, Abdi, Seyit Ali kızları Ayşe, Fatma, Mustafa eşi Sare, Salih kızı Emine" isimli şahıslara Seviller mahallesi 281 ada 11 nolu parsel sayılı taşınmazda hissedar olan '' Hasan oğlu Mustafa Mustafa eşi Sare, Fatma kızı Şerife, Kamil karısı Naile, Zekiye oğulları Raşit, Kamil, Ayşe kızı Fatma, Hatice oğulları Mehmet, Ahmet, Tahir karısı Zeynep, Tahir kızları Zahide, Şahine, Niyazi karısı Sıddıka, Niyazi kızları Hatice, Kamile" isimli şahıslara, Seviller Mahallesi 281 ada 23 parsel no.lu taşınmazda hissedar olan "Mustafa karısı Sare, Mustafa kızları Ayşe, Fatma, Şerife, Hilmi karısı (Hakkı kızı) Hikmet Nihal Dayıoğlu" isimli şahıslara, Seviller Mahallesi 309 ada 22 ve 23 parsel no.lu taşınmazlarda hissedar olan "Mustafa kızı Şerife, Raşit kızı Ayşe, Hilmi karısı (Hakkı kızı) Hikmet Nihal Dayıoğlu" isimli şahıslara, Demirciler köyü 1089 ada 1 parsel no.lu taşınmazda hissedar olan "Hüseyin kızı Cemile, Emin kızı Fatma, İbrahim kızı Huriye, Hüseyin oğlu Osman, Ahmet oğlu Ömer, Hüseyin kızı Sare, Emin kızı Zehra, Kadir kızı Zeliha, Mustafa kızları Asiye, Ayşe, Hüsniye oğlu Cemali, İbrahim kızı Fatma, Muhittin kızı Fatma, İsmail eşi Hatice, Muhittin kızı Hüsniye, Muhittin oğulları İbrahim, İsmail, İsmail oğulları İsmail, Sadık, Yusuf, Zeyneti, Ömer oğlu Mehmet, Hüsniye kızı Şerife, Seyit Ali oğulları Mustafa, Abdi, Seyit Ali kızları Ayşe, Fatma, Mustafa eşi Sare, Salih kızı Emine" isimli şahısların hissesinin kayyımlıkla idare edilen malvarlıkları ve başkaca tüm mallarının hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçenler hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendilerini tanıyanların Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23.12.2025

Basın No: ILN02370036

#ilan.gov.tr