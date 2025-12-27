27 Aralık 2025, Cumartesi

ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
MÜKELLEFİN VERGİ VERGİ/CEZA BİLİNEN VERGİ VEYA VERGİNİN CEZANIN VERGİNİN CEZANIN
ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI NUMARASI İHBARNAME NO ADRESİ CEZA DÖNEMİ NEVİ NEVİ MİKTARI MİKTARI
RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET 7351649772 2025050513U7w0000002 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 01/2021-12/2021 KV VZC 285.328,51 855.985,53
RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET 7351649772 2025050513U7w0000004 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 01/2021-01/2021 KDV VZC 90.094,31 270.282,93
RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET 7351649772 2025050513U7w0000005 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 02/2021-02/2021 KDV VZC 114.732,12 344.196,36
RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET 7351649772 2025050513U7w0000008 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 01/2021-03/2021 KGV VZC 228.262,81 684.788,43
SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ 7721352420 2025031213U7w0000008 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 01/2021-01/2021 KDV VZC 119.991,58 359.974,74
SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ 7721352420 2025031213U7w0000009 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 02/2021-02/2021 KDV VZC 112.605,47 337.816,41
SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ 7721352420 2025031213U7w0000015 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 01/2021-12/2021 KV VZC 323.078,02 971.215,05
SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ 7721352420 2025031213U7w0000020 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL 01/2021-03/2021 KGV VZC 258.462,41 777.368,22
ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9991146174 2025052913U7y0000009 ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL 08/2021-08/2021 KDV VZC 10.950,82 32.852,46
ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9991146174 2025052913U7y0000017 ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL 07/2021-09/2021 KGV VZC 48.962,22 146.886,66
ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9991146174 2025052913U7y0000018 ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL 10/2021-12/2021 KGV VZC 54.620,68 163.862,04
ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9991146174 2025052913U7y0000019 ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL 01/2021-12/2021 KV VZC 108.265,02 324.795,06
FERHAT YURTLU 9860358146 2025082113U7y0000004 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1011 ESENLER İSTANBUL 10/2021-12/2021 GGV VZC 11.040,25 33.120,75
Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

